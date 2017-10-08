На Луганщине мужчина спрятал боеприпасы в доме у бабушки

В селе Новоайдар, что на Луганщине, у местной жительницы правоохранители недавно изъяли разные взрывоопасные предметы.
Такие данные недавно распространил спикер Минобороны по делам АТО, полковник А. Лысенко. Согласно его словам – на Луганщине недавно у местной жительницы провели изъятие взрывоопасных предметов - рассказал он.
По словам спикера – правоохранители получили данные о том, что 29-летний мужчина, пребывающий сейчас в СИЗО, спрятал боеприпасы в доме своей бабушки в селе Новоайдар. В итоге были изъяты три ручных гранатомета и боеприпасы типа ВОГ-25 П.
Как сообщал УРА-Информ, в Запорожье у мужчины были изъяты боеприпасы, а также оружие.