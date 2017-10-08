03:00 08.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Луганщине мужчина спрятал боеприпасы в доме у бабушки

В селе Новоайдар, что на Луганщине, у местной жительницы правоохранители недавно изъяли разные взрывоопасные предметы. 

На Луганщине мужчина спрятал боеприпасы в доме у бабушки

Такие данные недавно распространил спикер Минобороны по делам АТО, полковник А. Лысенко. Согласно его словам – на Луганщине недавно у местной жительницы провели изъятие взрывоопасных предметов - рассказал он.

По словам спикера – правоохранители получили данные о том, что 29-летний мужчина, пребывающий сейчас в СИЗО, спрятал боеприпасы в доме своей бабушки в селе Новоайдар. В итоге были изъяты три ручных гранатомета и боеприпасы типа ВОГ-25 П.

Как сообщал УРА-Информ, в Запорожье у мужчины были изъяты боеприпасы, а также оружие.


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