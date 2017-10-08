10:25 08.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Более 300 авто собрались в очередях на КПВВ на Донбассе

Сегодня восьмого октября, на контрольном пункте на въезд и выезд находилось в очередях около 300 авто. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Более 300 авто собрались в очередях на КПВВ на Донбассе

По информации ведомства, такая ситуация характерна для выходных. Минувшие сутки сказалась уменьшением объема пассажиро-транспортного потока через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО.

Всего в КПВВ было оформлено 32,5 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 6890 человек и 889 транспортных средств;

"Марьинка" - 7840 человек и 1509 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6530 человек и 1411 транспортных средств;

"Гнутово" - 3197 человек и 968 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8060 человек.

Напомним, за шестое октября, через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, последовало 36900 человек и 5,2 тысячи транспортных средств.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", контактная группа в н.п. Минск недавно обсудила вопрос открытия контрольного пункта под названием "Золотое". Террористы вот уже полтора года блокируют вопрос открытия контрольного пункта "Золотое" на Луганщине.


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