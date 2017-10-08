Боевики в воскресенье применяли тяжелое вооружение

Всего с начала суток боевики четыре раза нарушили перемирие. К счастью, потерь среди украинских военных нет.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, сегодняшний день снова продемонстрировал, что даже на фоне общего уменьшения числа вооруженных провокаций, враг и в дальнейшем дерзко нарушает мирные договоренности и применяет тяжелое вооружение.

Так, около полудня российско-оккупационные группировки били со 120-миллиметрового миномета, и выпустили не менее 11 мин калибра 82 миллиметра по нашим позициям в районе Широкино, что на Приморском направлении.

На Донецком направлении напряжение сохранялось на подступах к Авдеевке. Здесь наемники в течение почти часа обстреливали украинские опорные пункты из крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в районе проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, 7 октября 2017 года, получил ранение один украинский военный.