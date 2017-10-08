Африканка с младенцем пыталась нелегально перебраться из Украины в Европу

В ведомстве уточнили, что 26–летняя гражданка Республики Конго, пешком с трехмесячным младенцем на руках пыталась пересечь границу.

После задержания, правоохранители немедленно доставили мать с младенцем в пограничное подразделение и обеспечили им обогрев и питание. Из-за угрозы переохлаждения малыша вызвали в расположение скорую помощь.

Задержанная при себе имела просроченный паспорт и недействительный вид на жительство в Украине.

Женщина сообщила, что некоторое время проживала в Одессе, а когда истек срок действия разрешения на пребывание в Украине решила самостоятельно, вместе с ребенком добираться до Европы. Поразительно то, что женщина не имела при себе ни теплых вещей для младенца, ни питания.

Сейчас женщина вместе с сыном размещены в пункте временного содержания иностранцев. Решение по делу о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины будет принимать суд.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Михаил Саакашвили такие въехал в Украину. Польские пограничники пропустили его через пропускно пункт "Шегини" на территорию Украины.