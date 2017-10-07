В Украине с начала года 1140 граждан погибло на пожарах

Известно, что с начала 2017 г. в нашей стране на пожарах уже погибли примерно 1140 человек. Эти данные распространил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Согласно данным ведомства, спасатели ГСЧС ликвидируют сотни возгораний по всей территории страны каждый день.

Только в течение прошлых суток в жилом секторе возник 61 пожар. Как правило - основными причинами возгораний и как результат гибели граждан является собственная небрежность, а также пренебрежение правилами пожарной безопасности.

Как сообщал УРА-Информ, в Одесской области произошел пожар в национальном парке.