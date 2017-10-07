В Украине 68 населенных пунктов остаются обесточенными

Известно, что в Украине по итогам осложнения погодных условий (дождь и ветер) обесточенными все так же остаются 68 населенных пунктов. Все они расположены во Львовской области - передает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Про обесточивание населенных пунктов в некоторых регионах страны было сообщение, что состоянием на семь утра седьмого октября 2017 г. обесточенными все ее остаются 68 населенных пунктов Львовщины, что лишились энергоснабжения с пятого на шестое октября – по итогам осложнения погоды - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре населенные пункты были обесточены на Житомирщине.