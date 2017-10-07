На Виннитчине обнаружены тела двух утопленников

Так, на Виннитчине сотрудники ГСЧС недавно выявили и извлекли тела двух утопленников. Такие данные распространило ГУ ГСЧС региона. Пятого октября в 11:30 составом ДПРЧ-16 г. Бершадь извлекли тело 38-летнего жителя населенного пункта.

Согласно сообщению очевидцев, мужчина ловил рыбу и в процессе подъема рыболовных сетей пропал под водой. Известно также, что такой случай был и в Тульчинском районе. Группой водолазов спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС изъято тело 40-летнего жителя села Кирнасовка.

Как сообщал УРА-Информ, в августе в столичных водоемах обнаружили тела двух утопленников.