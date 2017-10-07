13:55 07.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Ровенской АЭС отключили энергоблок

Третий энергоблок атомной станции н.п. Ровно пришлось отключить от сети.

На Ровенской АЭС отключили энергоблок

Причина отключения энергоблока - отключение турбогенератора. Такие данные распространила пресс-служба Энергоатома. Согласно сообщению – седьмого октября в три пятдесят шесть утра энергоблок номер три Ровенской АЭС был отключен от энергетической сети – по причине отключения турбогенератора ТГ-5 – уточняют в сообщении.

В Энергоатоме заверили, что радиационное, а также противопожарное и экосостояние на станции и на окружающей территории - в пределах действующих норм. Специалисты сейчас занимаются поиском причин отключения генератора.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине в последние пару дней было замечено повышение концентрации радиоизотопа в воздухе.


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