На Донетчине за коррупцию уволят 900 полицейских

Сейчас на Донетчине примерно 900 работников полиции планируется уволить - за коррупцию и за нарушение принесенной присяги. Такую информацию распространил глава Нацполиции в Донецкой области – Н. Семенишин – сообщили местные СМИ.

По словам Семенишина – была создана атмосфера нетерпимости к коррупции. Также образована специальная комиссия, сейчас изучающая все факты нарушений. За нарушение присяги – будут увольнения. Никто никого покрывать не собирается - заявил Семенишин.

Как сообщал УРА-Информ, сейчас тюрьму все еще прогуливают четыре тысячи коррупционеров – заявлял Ю. Луценко.