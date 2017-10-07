14:21 07.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине за коррупцию уволят 900 полицейских

С начала 2017 г. уже открыто примерно 20 дел в отношении сотрудников полиции.

На Донетчине за коррупцию уволят 900 полицейских

Сейчас на Донетчине примерно 900 работников полиции планируется уволить - за коррупцию и за нарушение принесенной присяги. Такую информацию распространил глава Нацполиции в Донецкой области – Н. Семенишин – сообщили местные СМИ.

По словам Семенишина – была создана атмосфера нетерпимости к коррупции. Также образована специальная комиссия, сейчас изучающая все факты нарушений. За нарушение присяги – будут увольнения. Никто никого покрывать не собирается - заявил Семенишин.

Как сообщал УРА-Информ, сейчас тюрьму все еще прогуливают четыре тысячи коррупционеров – заявлял Ю. Луценко.


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