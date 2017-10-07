09:52 07.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе активность террористов снизилась – штаб АТО

В течение суток террористы на востоке Украины девять раз нарушили режим перемирия.

На Донбассе активность террористов снизилась – штаб АТО

На Донбассе в течение суток активность террористов несколько снизилась. Такие данные распространил пресс-центр штаба АТО – при помощи Facebook. После 18-ти часов вечера боевики не использовали минометы и иное тяжелое вооружение, а перестрелка ВСУ с оккупантами хранилось лишь около нескольких населенных пунктов – также сказано в сообщении.

В целом же в течение суток перемирие было нарушено террористами девять раз, при этом силовики семь раз отвечали врагу. По итогам военных действий один боец ВСУ получил ранения.

Как сообщал УРА-Информ, с начала АТО на Донбассе зафиксирована гибель 69-ти пограничников.


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