На Донбассе активность террористов снизилась – штаб АТО

На Донбассе в течение суток активность террористов несколько снизилась. Такие данные распространил пресс-центр штаба АТО – при помощи Facebook. После 18-ти часов вечера боевики не использовали минометы и иное тяжелое вооружение, а перестрелка ВСУ с оккупантами хранилось лишь около нескольких населенных пунктов – также сказано в сообщении.

В целом же в течение суток перемирие было нарушено террористами девять раз, при этом силовики семь раз отвечали врагу. По итогам военных действий один боец ВСУ получил ранения.

Как сообщал УРА-Информ, с начала АТО на Донбассе зафиксирована гибель 69-ти пограничников.