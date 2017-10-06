В сети появились новые снимки разрушенного Донецка - ФОТО

Отметим, что на снимках запечатлены улицы Статонавтов и Взлетная. В частности, они расположены недалеко от разрушенного Донецкого аэропорта, за который летом 2014 года велись ожесточенные бои украинских воинов с террористами.

По фотографии можно увидеть, что в зданиях вовсе нет стекол в окнах. Также повреждены вывески на магазинов разбиты, а также крыши домов и дорожное покрытие.

Стоить отметить, что несмотря на ситуацию в городе жители начали возвращается в свои дома.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в поселке Калиновка Винницкой области в результате пожара и взрывов на складах боеприпасов разрушены шесть домом.