В пятницу в Украину вернется "бабье лето"

Ночью в западных областях Украины скорость ветра достигнет стихийных значений 25-30 метров на секунду, в течение дня в северных и центральных областях порывы могут достигать 19-24 метров на секунду, в южных и восточных областях 15-20 метров на секунду.

Временами ожидается дождь, в Карпатах – сильный дождь, лишь в южной части без осадков.

Температура воздух днем составит 9-16 градусов тепла.

В Киеве сегодня ночью и утром дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов тепла. Днем потеплеет до 12-14 градусов.

На западе Украины дождь. Температура воздуха ночью будет от 4 до 11 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 8-15 градусов.

На севере страны в пятницу также синоптики прогнозируют дождь. Ночная температура воздуха удержится в пределах 5-11 градусов выше нуля. Днем будет от 9 до 14 теплых градусов.

В центре Украины местами небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут от 6 до 12 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 12-19 градусов.

На востоке также местами дождь. Температура воздуха ночью не опустится ниже 8-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 14-20 градусов.

На юге страны сегодня сухо и тепло. Ночь будет теплой - 10-16 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 17-23 градуса.

В Крыму в пятницу также сухо и тепло. Ночью температура воздуха составит 11-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.