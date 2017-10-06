11:54 06.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Минобороны назвали число получивших статус участника боевых действий

В Министерстве обороны Украины (Минобороны) поведали о военнослужащих, которые получили статус участника боевых действий. 

В Минобороны назвали число получивших статус участника боевых действий

Такое заявление сообщил спикер Минобороны, полковник Дмитрий Гуцуляк. 

Согласно его словам, за прошедшую неделю 49 военнослужащих награждены специальными отличиями. Так, почти 4 тыс. получили статус участника боевых действий.

"Статус участника боевых действий в антитеррористической операции (АТО) получили более 116 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под действие закона об амнистии подпадают 1722 участника антитеррористической операции. По информации военных прокуроров по формальным признакам под действие закона об амнистии подпадают 1722 лица - участника антитеррористической операции, из которых 1195 имеют статус участника боевых действий.


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