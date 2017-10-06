В Минобороны назвали число получивших статус участника боевых действий

В Министерстве обороны Украины (Минобороны) поведали о военнослужащих, которые получили статус участника боевых действий.
Такое заявление сообщил спикер Минобороны, полковник Дмитрий Гуцуляк.
Согласно его словам, за прошедшую неделю 49 военнослужащих награждены специальными отличиями. Так, почти 4 тыс. получили статус участника боевых действий.
"Статус участника боевых действий в антитеррористической операции (АТО) получили более 116 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под действие закона об амнистии подпадают 1722 участника антитеррористической операции. По информации военных прокуроров по формальным признакам под действие закона об амнистии подпадают 1722 лица - участника антитеррористической операции, из которых 1195 имеют статус участника боевых действий.