В Минобороны назвали число получивших статус участника боевых действий

Такое заявление сообщил спикер Минобороны, полковник Дмитрий Гуцуляк.

Согласно его словам, за прошедшую неделю 49 военнослужащих награждены специальными отличиями. Так, почти 4 тыс. получили статус участника боевых действий.

"Статус участника боевых действий в антитеррористической операции (АТО) получили более 116 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под действие закона об амнистии подпадают 1722 участника антитеррористической операции. По информации военных прокуроров по формальным признакам под действие закона об амнистии подпадают 1722 лица - участника антитеррористической операции, из которых 1195 имеют статус участника боевых действий.