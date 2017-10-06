00:30 06.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Луцке обнаружили токсичные лампы

Четвертого октября в жилом дворе Луцка были выявлены ртутные лампы. 

В Луцке обнаружили токсичные лампы

Такие данные распространили местные СМИ. Неизвестные завернули пару ламп дневного света в бумагу, после чего оставили их прямо под открытым небом. Отработанные лампы относятся к крайне опасным отходам.

Обращение с ними должно контролироваться уполномоченными органами исполнительной власти страны. Известно также, что в Украине отсутствуют пункты сбора небезопасных отходов у жителей. Избавиться же от токсичных отходов гражданам помогают волонтеры, утилизаторы опасных отходов.

Как сообщал УРА-Информ, жители Луцка уже сдали в целях утилизации четыре тысячи люминисцентных ламп.


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