В Луцке обнаружили токсичные лампы

Такие данные распространили местные СМИ. Неизвестные завернули пару ламп дневного света в бумагу, после чего оставили их прямо под открытым небом. Отработанные лампы относятся к крайне опасным отходам.

Обращение с ними должно контролироваться уполномоченными органами исполнительной власти страны. Известно также, что в Украине отсутствуют пункты сбора небезопасных отходов у жителей. Избавиться же от токсичных отходов гражданам помогают волонтеры, утилизаторы опасных отходов.

Как сообщал УРА-Информ, жители Луцка уже сдали в целях утилизации четыре тысячи люминисцентных ламп.