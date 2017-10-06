В Кропивницком предприятие пыталось сжечь токсичные отходы

Эти данные при помощи соцсети Facebook распространил глава специнспекции города Андрей Максюта. Согласно его словам – речь – о местном предприятии, занимающемся утилизацией опасных отходов. Предприятие должно было обезвреживать отходы согласно технологии, но не сжигать их на открытом пространстве.

При этом кропивницкие предприниматели решили сэкономить. На месте угольного склада, прямо на земле, они сжигали лампы, батарейки, рабочую одежду, резиновые перчатки, иглы и многое другое.

Как сообщал УРА-Информ, в Луцке недавно были выявлены опасные токсичные лампы.