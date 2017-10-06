12:59 06.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковске арестовали мошенников, выдававших себя за должностных лиц АП

Мошенников, которые выдавали себя за должностных лиц Администрации Президента и выманивали деньги у фермера, арестовали в Ивано-Франковске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В Ивано-Франковске арестовали мошенников, выдававших себя за должностных лиц АП

По информации ведомства, городской суд Ивано-Франковска избрал меру пресечения трем жителям Киевской области.

Отмечается, что киевляне в июле этого года позвонили председателю одного из фермерских хозяйств и представились должностными лицами Администрации Президента Украины.

Преступники сообщили фермеру, что имеют возможность посодействовать в получении гранта на развитие его хозяйства за счет средств иностранных инвесторов.

За свои услуги они потребовали 316 тыс. грн, которые доверчивый мужчина перечислил.

Все трое правонарушителей взяты под стражу по подозрению в совершении уголовного преступления.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на территории Киевского профессионального лицея строительства и коммунального хозяйства, злоумышленник устроил стрельбу возле лицея, в результате чего 15-летний юноша получил ранения.


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