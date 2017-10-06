В 2016 году в военных конфликтах погибло 8 тыс детей, - ООН

Согласно информации ведомства, в основном это дети, которые проживают в Афганистане, Йемене, Сирии. В частности, в Афганистане погибло более 3,5 тыс детей, что на четверть больше, чем это было в 2015 году.

Из-за гражданской войны в Сирии в результате бомбардировок ВВС, а также проведения наступательных операций погибло более 1300 детей. Не лучшая ситуация в Йемене, где сейчас бушует эпидемия в добавок к военному противостоянию между правительственными войсками и ИГ. В результате погибло более 1400 детей.

В основном детей до 16-ти лет принуждают к военной службе или охраны складских помещений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Йемене погибли как минимум 20 мирных жителей в результате авиаудара по группе переселенцев.