Опытом внедрения инновационных подходов для агробизнеса делятся компании — лидеры рынка точного земледелия Украины. SmartFarming — компания №1 на рынке аудита земельного банка, систем управления земельными активами и использования беспилотных технологий в сельском хозяйстве. FRENDT — консалтинговая компания, которая занимается реализацией сложных проектов точного земледелия и внедрением готовых решений для повышения эффективности работы аграрной техники.

Гости студии – Артём Беленков, основатель компании SmartFarming, один из инициаторов проекта AgTech Ukraine, и Виталий Шуберанский, основатель компании FRENDT, которые имеют значительный опыт работы в агробизнесе и сотни успешно реализованных проектов.

В студии участники обсудят, что такое точное земледелие, как работает консалтинг, как правильно подобрать технику, как провести аудит земельного банка, основные тренды в агробизнесе, готовность Украины к открытому рынку земли, а также гости продемонстрируют инновационные разработки для сельского хозяйства.

"Основная цель и основное назначение точного земледелия – это "be profitable", – Наталия Церковникова.

"На 30% в год развивается рынок инновационного, эффективного земледелия, и я думаю, дальше еще больше буде трасти", – Артём Беленков.

"Промониторьте рынок, спросите у соседей, посмотрите, как делают в европейских странах, и потом принимайте решение по внедрению технологий у себя в хозяйствах", – Виталий Шуберанский.

На фото: Наталия Церковникова, Виталий Шуберанский и Артём Беленков в студии программы OPEN CASE. Демонстрация беспилотных технологий от компании SmartFarming.

Смотрите OPEN CASE с Наталией Церковниковой каждый четверг в 22:10 на Первом Деловом – телеканале Вашего бизнеса. Сезон агрокейсов продолжается!