Суд возобновил рассмотрение деле о стрельбе в Мукачево

Об этом передает официальный сайт судейского ведомства.

Согласно словам адвоката бойцов ПС Романа Бухтоярова, необходимо вновь опросить 50 очевидцев по данному делу, так как большинство показаний, как оказалось, даже не внесены в протокол дела, а потому суд дает неправильную подал оценку всей ситуации.

Напомним, что в 2015 году в Мукачево погибли двое бойцов "Правого сектора", четверо были ранены. Обвиняемые Владимир Бурча, Сергей Деяк, Роман Мунчак и Родион Горбенко покамест находятся под стражей без права внесения залога.

Им грозит до четырех лет лишения свободы. Возобновления дела перенесли на 17 октября 2017 года, пока не будут проведены дополнительные опросы свидетелей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Мукачево неизвестные из гранатомета обстреляли витрину магазина.