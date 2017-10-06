СБУ представила законопроект о запрете поездок в РФ украинских политиков

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Согласно информации службы, такие меры органы безопасности помогут Украине противостоять гибридной войне с Россией и укрепить национальную безопасность государства.

Ранее СБУ подала в ВР 30 законопроектов по противодействию военным действиям РФ на территории Украины - Закон Украины О борьбе с терроризмом, а также проект закона Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины.

Сотрудники СБУ планируют ввести лишение свободы за совершения поездок на территорию оккупанта, данную статью планируют добавить в Уголовный кодекс Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники СБУ провели задержание на линии разграничения террориста.