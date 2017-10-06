СБУ представила законопроект о запрете поездок в РФ украинских политиков

Служба безопасности Украины готова представить новый законопроект, который введет уголовную ответственность за поездку украинских чиновников и политиков, а также глав областного и местного самоуправления в Россию.
Об этом передает пресс-служба СБУ.
Согласно информации службы, такие меры органы безопасности помогут Украине противостоять гибридной войне с Россией и укрепить национальную безопасность государства.
Ранее СБУ подала в ВР 30 законопроектов по противодействию военным действиям РФ на территории Украины - Закон Украины О борьбе с терроризмом, а также проект закона Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины.
Сотрудники СБУ планируют ввести лишение свободы за совершения поездок на территорию оккупанта, данную статью планируют добавить в Уголовный кодекс Украины.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники СБУ провели задержание на линии разграничения террориста.