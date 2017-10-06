13:20 06.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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С польского рейса Интерсити сняли 30 пьяных пассажиров

С поезда Интерсити высадили за пьянство группу пассажиров в составе 30 человек, следовавшего из Перемышля в Киев,. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

С польского рейса Интерсити сняли 30 пьяных пассажиров

Во время поездки в скоростном поезде группа пассажиров из Перемышля после отправления поезда со станции во Львове.Начала вести себя вызывающе, очень громко разговаривать, употреблять алкогольные напитки, нарушать общественный порядок и мешать спокойной путешествовать другим пассажирам.

Отмечается, что эта группа была высажена на станции Коростень с привлечением дежурного по вокзалу и представителей полиции.

Также, на проездных документах поставлены соответствующие отметки.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Индии в результате столпотворения на железнодорожной станции в Мумбаи погибли люди. Согласно информации источника, в утренний час пик на железнодорожной станции в Мумбаи случилась массовая давка людей.


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