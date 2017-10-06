С польского рейса Интерсити сняли 30 пьяных пассажиров

Во время поездки в скоростном поезде группа пассажиров из Перемышля после отправления поезда со станции во Львове.Начала вести себя вызывающе, очень громко разговаривать, употреблять алкогольные напитки, нарушать общественный порядок и мешать спокойной путешествовать другим пассажирам.

Отмечается, что эта группа была высажена на станции Коростень с привлечением дежурного по вокзалу и представителей полиции.

Также, на проездных документах поставлены соответствующие отметки.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Индии в результате столпотворения на железнодорожной станции в Мумбаи погибли люди. Согласно информации источника, в утренний час пик на железнодорожной станции в Мумбаи случилась массовая давка людей.