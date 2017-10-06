Полиция задокументировала использование дымовой шашки в парламенте - ФОТО, ВИДЕО
Правоохранительные органы задокументировали факт использования в Верховной Раде Украины дымовой шашки.
Как рассказал журналистам народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Мустафа Найем, в сессионном зале полиция работала после того, как пленарное заседание было закрыто. Правоохранители опросили свидетелей и зафиксировали факт нарушения.
Против задержанных в правительственном квартале с дымовыми шашками следственным отделом Печерского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве было начато уголовное производство по части 2 статьи 296 УК Украины (хулиганство).