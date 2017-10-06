13:15 06.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция задокументировала использование дымовой шашки в парламенте - ФОТО, ВИДЕО

Правоохранительные органы задокументировали факт использования в Верховной Раде Украины дымовой шашки.

Полиция задокументировала использование дымовой шашки в парламенте - ФОТО, ВИДЕО

Как рассказал журналистам народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Мустафа Найем, в сессионном зале полиция работала после того, как пленарное заседание было закрыто. Правоохранители опросили свидетелей и зафиксировали факт нарушения.

Напомним, во время рассмотрения Радой законопроектов относительно Донбасса в зале парламента оказалась зажженная дымовая шашка.

Был дым и ощущался характерный запах, однако заседание не прервали.

Как сообщал УРА-Информ, позже с трибуны ВР внефракционный нардеп Юрий Левченко признался, что это он поджег дымовую шашку.


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