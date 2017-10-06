Под Одессой с затонувшего немецкого судна подняли 12 000 боеприпасов

Об этом сообщает пресс-служба гражданской защиты ГСЧС области.

По последним данным, водолазы-спасатели изъяли 11 953 взрывоопасных предметов.

Из которых: 3427 единиц подрывников, 8500 единиц стрелковых патронов, 26 артиллерийских снарядов калибра 75 мм.

Для работы по изъятию взрывоопасных предметов, задействованы около трех единицы специальной техники и более десятка человек личного состава.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Луцке в гараже полиция нашла более 17 кг марихуаны, янтарь, оружие и склад краденых вещей. По словам полицейских, все это изъяли в гараже на улице Карбышева, который арендует 42-летний житель областного центра.