По Львову пронеслась буря, часть дорог перекрыта - ФОТО

В результате стихийного бедствия перекрыта часть дорог, повреждены линии электропередач. Как сообщает на своей страничке в Facebook депутат Львовской городской рады Игорь Зинкевич, утром по улицам и трассам области деревья оказались поваленными, также оборванные кабеля электроснабжения.

В городе на улицах ветки от деревьев перекрыли часть движения на дорогах, в одном из домов сорвало крышу. Тут также люди сидят без света.

Вместе с тем спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщают, что в Брюховичах и в Дублянах упавшие деревья преградили проезд на дорогах. Тут на станции Красное уже больше часа стоит поезд 091 Киев-Львов.

Сейчас полиция, коммунальные службы и сотрудники ГосЧС работают над стабилизацией ситуации, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики прогнозируют увеличение скорости ветра до 30 метров в секунду в восьми областях западной Украины. Сегодня согласно прогнозам, ураган дойдет в центр и на север страны.