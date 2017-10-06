На оккупированный Донбасс прибыло 11 грузовиков с продуктами

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как отмечается, через контрольный пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд в неконтролируемую территорию проследовали 11 грузовых автомобилей ООН.

Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы и индивидуальные учебные наборы для раннего детского развития общим весом 212 тонн.

"Груз предназначался для жителей отдельных районов Донецкой областей", - гласит сообщения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в рамках программы гуманитарной помощи Донбасса Евросоюз предоставит Украине 50 млн евро. В целом финансирование со стороны ЕС нужд восточных регионов до 2020 г. предусмотрены на уровне 200 млн евро в год.