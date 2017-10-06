15:39 06.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе за неделю зафиксировано две тысячи нарушений – ОБСЕ

Миссия ОБСЕ зафиксировала скопления техники на расстоянии 15 километров от линии разграничения.

На Донбассе за неделю зафиксировано две тысячи нарушений – ОБСЕ

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ страны зафиксировала примерно две тысячи нарушений режима прекращения огня – на востоке страны неделю. Эти данные в рамках брифинга распространил первый замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг. Согласно его словам – в течение прошлой недели заметили 2057 нарушений режима прекращения огня.

Также беспилотник ОБСЕ зафиксировал танк, который стоял в неподходящем месте. Были замечены большие скопления вооружения, а также техники – на расстоянии 15-ти километров от линии разграничения.

Как сообщал УРА-Информ, в ОБСЕ также сообщили про гибель в местах АТО 15-ти мирных граждан – в сентябре.


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