Матиос заверил, что через неделю Межигорье передадут государству

Об этом в пятницу, 6 октября, в Киеве на брифинге заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос. По его словам, будет дано разрешение Департаменту специальных расследований, который до сегодняшнего дня не смог передать или даже должным образом оформить так называемое поместье "Межигорье".

На сегодняшний день там то ли выставочным центром, то ли методом зарабатывания денег неизвестными лицами, - пояснил Матиос, добавив, что надеется на передачу поместья государству. Вместе с тем прокурор отметил, что в ближайшее время Военная прокуратора также планирует получить соответствующие решения суда и передать в Национальное агентство недвижимое имущество в Донецке.

Фактически это весь центр Донецка. Это украинская территория, и я думаю, что рано или поздно факт физической передачи состоится, и решение Верховной Рады этому будут способствовать, - сказал Матиос.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Кабмине раньше заявляли, что проект превращения в Нацпарк угодий Межигорья уже согласовали с профильными министерствами.