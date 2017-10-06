Каталонию покидает крупнейший испанский банк

Согласно информации источника, Banco Sabadell впервые за всю свою историю переносит свой главный офис, так как руководство банка боится ухода сотрудников, а также выхода основных акционеров банка.

CaixaBank также планирует покинуть Каталонию и перенести свой офис в Мадрид, где у банка есть дочерняя компания MicroBank.

Ранее каталонский парламент объявил результаты проведения голосования о независимости области от Мадрида, однако Конституционный суд признал как сам референдум, так и его результаты незаконными.

Премьер Марианно Рахой пообещал привлечь к суду всех ответственных за данное мероприятие чиновников, мэров городов и начальников полиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее из отелей Каталонии cотни полицейских были выставлены после того, как некоторые из них применили дубинки, чтобы "атаковать" протестующих.