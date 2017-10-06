Каталонию покидает крупнейший испанский банк

Испанский банк Banco Sabadell принял решение об уходе из Барселоны. Об этом передает El Pais.
Согласно информации источника, Banco Sabadell впервые за всю свою историю переносит свой главный офис, так как руководство банка боится ухода сотрудников, а также выхода основных акционеров банка.
CaixaBank также планирует покинуть Каталонию и перенести свой офис в Мадрид, где у банка есть дочерняя компания MicroBank.
Ранее каталонский парламент объявил результаты проведения голосования о независимости области от Мадрида, однако Конституционный суд признал как сам референдум, так и его результаты незаконными.
Премьер Марианно Рахой пообещал привлечь к суду всех ответственных за данное мероприятие чиновников, мэров городов и начальников полиции.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее из отелей Каталонии cотни полицейских были выставлены после того, как некоторые из них применили дубинки, чтобы "атаковать" протестующих.