10:51 06.10.2017 | Общество | Новости
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Facebook начнет бороться с фейк-новостями

Компания Facebook разработала программу, которая будет вычислять недостоверные новости. Об этом передает пресс-служба компании.

Facebook начнет бороться с фейк-новостями

Согласно информации службы, в ближайшее время с тестового в рабочий режим будет переведена программа Facebook Journalism Project, которая будет показывать дополнительное контекстное меню для пользователей сети.

Суть программы заключается в том, что для юзера будет предоставлена специальная кнопка, нажав на которую вы получите дополнительную информацию об источниках, которые использовались для написание статьи или лонгрида.

Пользователи в News Feed считают, что программа поможет вычислять уж откровенно ложные новости, однако существенных изменений не предвидеться. Страницы будут предлагать вам переход на лучшие публикации и работы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", крупнейшая социальная сеть в мире Facebook намерена в ближайшие время нанять по меньшей мере 1000 человек для проверки рекламы в социальных сетях.


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