Во Львове акушера будут судить из-за смерти младенца

Такие данные распространили в прокуратуре Львовщины. Согласно данным – еще в ноябре 2015 г. указанный акушер не провел необходимых исследований для оценки прогресса родов и не заметил кислородного голодания плода.

В результате поражения центральной нервной системы ребенок умер - отметили в прокуратуре. Сейчас к подозреваемому в ненадлежащем выполнении своих обязанностей врачу применена мера пресечения – личное обязательство, а также его отстранили от должности.

Как сообщал УРА-Информ, Украина с начала АТО потеряла 35 военных врачей.