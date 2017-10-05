14:21 05.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО обнаружен тайник с боеприпасами

Согласно данным СБУ, тайник с боеприпасами на востоке страны предназначался для диверсионной группы.

В зоне АТО обнаружен тайник с боеприпасами

На Луганщине работники СБУ выявили тайник с боеприпасами - районе проведения АТО. Такие данные поступили от пресс-центра СБУ. Оказалось, что данный схрон располагался в одном из оставленных зданий – около от линии разграничения.

Правоохранители в итоге изъяли 20 килограммов пластида, а также 25 килограммов тротила, 40 детонаторов, 43 гранаты, а также и противотанковую мину с двумя взрывными устройствами. Также было изъято около пяти тысяч патронов.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в столице у жителя был изъят арсенал винтовок и карабинов.


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