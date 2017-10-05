В Житомире местные власти обещают 12 октября начать отопительный сезон

Решение о его начале ранее запланированного срока в среду, 4 октября, единогласно приняли на заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета. Как сообщили в городском совете, вопрос о начале отопительного сезона инициировал заместитель городского головы Александр Фещенко.

Он напомнил, что накануне состоялось заседание оперативного городского штаба по рассмотрению вопросов о готовности городского хозяйства к началу отопительного сезона 2017-2018 годов.

Во время заседания руководители исполнительных органов городского совета, коммунальных предприятий, в соответствии с компетенцией, отчитались о готовности жилого фонда, учебных заведений, учреждений здравоохранения до начала отопительного сезона.

На данный момент коммунальные службы уже провели текущий ремонт 55 котельных, 75 центральных тепловых пунктов, 145,32 километров тепловых сетей и заменили 1, 617 километров аварийных тепловых сетей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман заявил, что если температура продержится в течение трех суток меньше восьми градусов - в Украине стартует отопительный сезон.