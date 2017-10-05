В Укргидрометцентре поведали об угрозах, которые несет усиление ветра

Так, глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал, чем грозит людям усиление ветра, а также вихрь на территории страны в период с пятого по шестое октября. По его словам - сегодняшние прогнозы доказали, что это будет активный вихрь, что со скоростью перемещается в восточную сторону.

По этой причине синоптики объявили штормовое предупреждение. Вечером пятого октября ожидают усиление ветра. Кроме того - шестого октября ожидают усиление ветра в центре Украины и в столице.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине пятого и шестого октября ожидаются сильные порывы ветра.