15:22 05.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине зафиксированы новые вспышки АЧС

Очередные вспышки АЧС уже были зафиксированы на Харьковщине, а также на Черниговщине.

В Украине зафиксированы новые вспышки АЧС

Такие данные распрстранила пресс-служба Госпродпотребслужбы. Согласно данным - АЧС на Харьковщине зарегистрирована в подсобном хозяйстве гражданина села Большая Рогозянка, что в Золочевском районе.

Также согласно данным Главного управления Госпродпотребслужбы Черниговщины – заболевания, а также и гибель свиней зафиксированы в КФХ под названием "Колос" (село Куликовка, Черниговская область) – также отметили в Госпродпотребслужбе.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине вспышки АЧС все еще не признают чрезвычайной ситуацией, потому и средств на покрытие убытков от АЧС не предусмотрено.


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