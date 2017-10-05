В Украине вскоре будут введены электронные доверительные услуги

Если Президент подпишет закон, электронное бизнес-пространство Украины получит новые импульсы для развития.

Согласно тексту документа, электронной доверительной услугой является "услуга, которая предоставляется для обеспечения электронного взаимодействия двух или более субъектов, которые доверяют поставщику электронных доверительных услуг.

Законом значительно расширены возможности для бизнеса в электронной среде. В частности, даются определения "электронной подписи", "электронной печати", "электронной идентификации", "электронной отметки времени" и другим.

Принятый парламентом нормативный акт будет способствовать защите персональных данных, обрабатываемых при предоставлении электронных доверительных услуг.

Этот документ был разработан правительством с целью гармонизации с положениями регламента Европейского парламента и Совета

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Законопроект "О стратегии восстановления территориальной целостности, освобождения Донбасса" рассмотрят депутаты в зале ВР.