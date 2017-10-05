19:00 05.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине презентовали новую украинскую социальная сеть "єСвоє" - ФОТО

В Киеве программисты представили новую украинскую социальную сеть "єСвоє". В частности, ее пользователи смогут использовать сайт не только для общения и прослушивания музыки, но и зарабатывать на количестве своих подписчиков и просмотренной рекламе. 

В Украине презентовали новую украинскую социальная сеть

Об этом сообщает корреспондент УРА-Информ.

Как рассказала соучредитель проекта Александра Струмчинская, эта платформа позволит также продвигать, размещать и покупать товары. 

"Мы с командой активно работаем в этом направлении, чтобы создать не просто новую инновационную социальную сеть, а вообще изменить понятие социальной сети, которая впитает в себя большой функционал, чего раньше не было", - отметила девушка.

Также разработчики соцсети подчеркнули, что "єСвоє" пока что работает в режиме бета-теста. Кроме того, они уверяют что "єСвоє" сможет набрать свой первый миллион юзеров спустя месяц после завершения тестового режима.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ученые в Великобритании выяснили, какая из социальных сетей оказывает наибольший вред для человека. Соответствующие сведения стали известны из исследования проведенного в рамках проекта #StatusOfMind.


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