В Украине ожидаются сильные порывы ветра

Украинские синоптики предупредили про сильные порывы ветра в Украине в течение пятого и шестого октября 2017 г. Про это речь идет в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) – согласно предоставленным данным Укргидрометцентра.

Согласно данным Укргидрометцентра, днем пятого октября в Ровенской, а также Львовской, Тернопольской, Хмельницкой области, Ивано-Франковской, Черновицкой и на Закарпатье ветер достигнет -22 м/с. По данным пресс-службы, пятого октября вечером и ночью шестого в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской и еще некоторых регионах ждут усиления скорости ветра.

Как сообщал УРА-Информ, ранее синоптики предупреждали про сильный ветер в Киеве.