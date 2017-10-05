13:42 05.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине ожидаются сильные порывы ветра

В ряде украинских регионов ожидают вскоре порывы ветра - 20-30 м/с.

В Украине ожидаются сильные порывы ветра

Украинские синоптики предупредили про сильные порывы ветра в Украине в течение пятого и шестого октября 2017 г. Про это речь идет в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) – согласно предоставленным данным Укргидрометцентра.

Согласно данным Укргидрометцентра, днем пятого октября в Ровенской, а также Львовской, Тернопольской, Хмельницкой области, Ивано-Франковской, Черновицкой и на Закарпатье ветер достигнет -22 м/с. По данным пресс-службы, пятого октября вечером и ночью шестого в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской и еще некоторых регионах ждут усиления скорости ветра.

Как сообщал УРА-Информ, ранее синоптики предупреждали про сильный ветер в Киеве.


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