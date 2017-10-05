15:38 05.10.2017 | Общество | Новости
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В Турции арестовали сотрудника Консульства США

В Стамбуле турецкие власти арестовали сотрудника Консульства США, по подозрению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота.

В Турции арестовали сотрудника Консульства США

Об этом сообщает издание Associated Press.

По данным ведомства, арестованный имел гражданство Турции и по решению суда он обвиняется в шпионаже и попытках "уничтожить" конституционный строй и правительство Турции.

Кроме того, сотрудника Консульства США обвиняют в связях с бывшим прокурором и четырьмя бывшими начальниками полиции, которые с 2013 года находятся в государственном розыске по подозрениям в коррупции.

"Обвинения против нашего сотрудника подрывают и обесценивают долгосрочное партнерство между Турцией и США", - заявили в посольстве США.

В Посольстве США добавили, что они "глубоко обеспокоено" арестом сотрудника консульства.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в французской столице около посольства Иордании подорвался мотоцикл. Согласно информации ведомства, никто из сотрудников посольства и консулов не пострадал и не получил серьезных травм.


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