В Одесском горсовете СБУ провела обыски

Правоохранители изъяли документы, которые касаются сдачи в аренду и продажи объектов коммунальной собственности в Одессе. Как сообщает областная прокуратура, уголовное дело, в рамках которого происходит изъятие, связано с бывшим заместителем городского головы Вячеславом Шандрыком.

Обыски также проводились и в домах руководителей департамента. При этом следственные мероприятия проходят не только в департаменте коммунальной собственности, но и в некоторых кабинетах главного здания городского совета на Думской площади.

В частности, полиция нагрянула в юридический департамент и домой к первому заместител городского головы Анатолию Орловскому и строительному заместителю Петру Рябоконю.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генпрокуратура и СБУ провели обыски в Укрзализныце.