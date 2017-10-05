21:15 05.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одесском горсовете СБУ провела обыски

Следователи Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины в четверг, 5 октября, провели обыски в служебных кабинетах сотрудников департамента коммунальной собственности Одесского горсовета.

В Одесском горсовете СБУ провела обыски

Правоохранители изъяли документы, которые касаются сдачи в аренду и продажи объектов коммунальной собственности в Одессе. Как сообщает областная прокуратура, уголовное дело, в рамках которого происходит изъятие, связано с бывшим заместителем городского головы Вячеславом Шандрыком.

Обыски также проводились и в домах руководителей департамента. При этом следственные мероприятия проходят не только в департаменте коммунальной собственности, но и в некоторых кабинетах главного здания городского совета на Думской площади.

В частности, полиция нагрянула в юридический департамент и домой к первому заместител городского головы Анатолию Орловскому и строительному заместителю Петру Рябоконю.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генпрокуратура и СБУ провели обыски в Укрзализныце.


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