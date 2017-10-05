В Калиновке все еще идет единичная детонация боеприпасов

Вместе с тем единичная детонация боеприпасов все еще продолжается. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сейчас к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено восемь пожарных танков, четыре инженерных машины разграждения Министерства обороны Украины.

Вместе с тем пиротехники продолжают очистку местности от взрывоопасных предметов в пятикилометровой зоне вокруг арсенала. На данный момент уже обследовано на наличие взрывоопасных предметов 19,255 тысяч гектаров территории. Спасатели изъяли 1102 взрывоопасных предмета.

Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 369 обращений от населения по выявлению взрывоопасных предметов.

На сегодняшний день остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе пяти километров от Калиновки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны требует отставки начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерала армии Виктора Муженко.