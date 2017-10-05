В четверг в Украине дожди, ветер и кое-где заморозки

При этом синоптики обещают ночью на севере Левобережья, а днем на всей территории страны, кроме южной части, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 метров на секунду, днем в западных областях порывы могут достигать 17-22 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 11-16 градусов тепла, а в большинстве южных областей 17-22 градуса тепла.

В Киеве сегодня днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов тепла. Днем потеплеет до 12-14 градусов.

На западе Украины ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ночная температура воздуха ночью удержится в пределах 4-10 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 9-17 градусов.

На севере страны в четверг ночью местами небольшой дождь, только в Киевской и Житомирской областях будет сухо. Днем также будет дождливо. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут от 10 до 16 теплых градусов.

В центре Украины без осадков, только в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет от 4 до 10 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 11-18 градусов.

На востоке сегодня синоптики осадков не обещают без осадков, только днем в Харьковской и Луганской областях местами возможен небольшой дождь. Ночью термометры покажут от 1 до 8 теплых градусов, на поверхности почвы, а местами и в воздухе заморозки 0-5 градусов мороза. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 9-15 градусов.

На юге Украины сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 6-14 градусов тепла, на поверхности почвы, а местами и в воздухе заморозки 0-5 градусов. Днем воздух прогреется до 15-22 градусов.

В Крыму также сухо и тепло. Температура воздуха ночью составить 7-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-22 градуса.