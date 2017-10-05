17:27 05.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100175547:nastya

У жителей Бердянска правоохранители изъяли наркотики

В четырех жителей Бердянска, во время санкционированных обысков, запорожские полицейские изъяли наркотики. На сумму около двух миллионов гривен. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Запорожской области. 

У жителей Бердянска правоохранители изъяли наркотики

Правоохранители совместно с пограничниками во время проведения оперативно-следственных мероприятий в четырех жителей Бердянска изъяли около 25 кг наркотиков.

Изъятую марихуану и семена растений направили в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Стоимость изъятого составляет около двух миллионов гривен.

В действиях злоумышленников усматриваются признаки уголовного преступления.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во время празднования  Рош Ха-Шана  в Умани, при обыске в помещении, где проживали паломники из Израиля, полицейские нашли у одного из паломнико 25 пакетиков из каннабисом.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив