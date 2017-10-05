У жителей Бердянска правоохранители изъяли наркотики

В четырех жителей Бердянска, во время санкционированных обысков, запорожские полицейские изъяли наркотики. На сумму около двух миллионов гривен. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Запорожской области.
Правоохранители совместно с пограничниками во время проведения оперативно-следственных мероприятий в четырех жителей Бердянска изъяли около 25 кг наркотиков.
Изъятую марихуану и семена растений направили в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.
Стоимость изъятого составляет около двух миллионов гривен.
В действиях злоумышленников усматриваются признаки уголовного преступления.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во время празднования Рош Ха-Шана в Умани, при обыске в помещении, где проживали паломники из Израиля, полицейские нашли у одного из паломнико 25 пакетиков из каннабисом.