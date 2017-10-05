Суд временно отстранил Чауса от исполнения обязанностей судьи

В среду, 4 октября, соответствующее решение принял Высший совет правосудия. Как пояснили в совете, Чаус временно отстраняется согласно части второй статьи 62 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применения к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении.

При этом судья считается временно отстраненным от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения. Срок действия отстранения судьи от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решение об освобождении от должности или отмены решения Дисциплинарной палаты, - добавили в Высшем суде правосудия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, суд в Молдове перенес заседание суда по делу украинского судьи Николая Чауса на 6 октября.