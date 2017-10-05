17:58 05.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100175548:nastya

Суд арестовал подозреваемых в причастности к серии взрывов

Суд в Черкасской области на два месяца без возможности внесения залога арестовал группу подозреваемых в причастности к серии взрывов и нападений на дипломатические учреждения.

Суд арестовал подозреваемых в причастности к серии взрывов

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

По словам полицейских, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога в отношении мужчины, которого подозревают в причастности к серии преступлений.

Вчера такое же решение было принято и в отношении других двух граждан, которых правоохранители подозревают в незаконном обращении с оружием и хулиганстве.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве в районе троещины в ДТП попал автомобиль следственно-оперативной группы Деснянского района.По информации управляющего, ДТП было с автомобилем Renаult. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив