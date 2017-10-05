Суд арестовал подозреваемых в причастности к серии взрывов

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

По словам полицейских, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога в отношении мужчины, которого подозревают в причастности к серии преступлений.

Вчера такое же решение было принято и в отношении других двух граждан, которых правоохранители подозревают в незаконном обращении с оружием и хулиганстве.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве в районе троещины в ДТП попал автомобиль следственно-оперативной группы Деснянского района.По информации управляющего, ДТП было с автомобилем Renаult.