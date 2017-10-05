СБУ разоблачила два нелегальных колл-центра, обслуживающих клиентов из РФ и Крыма - ФОТО

По информации ведомства, сотрудники СБУ разоблачили два нелегальных колл-центра в Николаеве и Херсоне, которые обслуживали клиентов из РФ и временно аннексированного Крыма.

Правоохранители установили, что организовала незаконный бизнес в Украине московская компания для оптимизации расходов.

Среди клиентов, которых обслуживали колл-центры по технологии IP-телефонии, были российские коммерческие структуры и муниципальные учреждения.

Так, серверное оборудование со специальным программным обеспечением, электронной базой данных клиентов находилось в РФ, администрирование "украинского" сегмента баз осуществлялось через удаленный доступ.

Кандидаты на работу в компанию, несмотря на неофициальное трудоустройство, обязаны были сообщить работодателю персональные данные.Они также предоставляли анкетные данные близких родственников.

Также, было установлено что среди клиентов колл-центра были и украинские компании. Проверяется информация о возможном копирования их баз данных на российские серверы по заказу спецслужб РФ.

Серверное оборудование и компьютерная техника отправлены на экспертизу. Во время санкционированных обысков в нелегальных "филиалах" в Николаеве и Херсоне правоохранители изъяли документацию, подтверждающую незаконность функционирования колл-центров.

Сейчас деятельность компаний в Николаеве и Херсоне заблокирована, на банковские счета наложен арест, проверяются также факты отмывания денег через конвертационные центры. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины задержали сотрудника НБУ, который незаконно выводил средства со счетов вкладчиков.