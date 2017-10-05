15:58 05.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Руководство Укрпочты в Одессе попалось на взятке

В одесской области руководство дирекции Укрпочты попалось на взятке в размере 9600 долларов. Чиновники требовали взятку за аренду имущества Укрпочты. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Руководство Укрпочты в Одессе попалось на взятке

По информации спецслужбы, начальник дирекции совместно с подчиненным руководителем отдела требовали взятки от коммерческой структуры за передачу в аренду привлекательных объектов в центре Одессы.

Чиновники оценили в 9,6 тыс. долларов ежемесячную аренду три объектов недвижимости общей площадью полторы тыс.

Через год злоумышленники обещали бизнесменам за "отдельную плату" начать процедуру отчуждения в их пользу имущества Укрпочты.

Силовики задержали руководителя отдела в кафе возле офиса Укрпочты при получении оплаты за первый месяц аренды. Начальника дирекции правоохранители задержали в служебном кабинете.

По данному факту, возбуждено уголовное дело. Также началась проверка всех договоров аренды, заключенных за последнее время руководством одесской дирекции.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правоохранители в столице и области недавно провели 14 санкционированных обысков. Известно, что прокуратура Киевщины совместно с работниками СБУ недавно изъяли примерно 12 тонн суррогатного алкоголя.


 
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