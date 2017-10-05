15:21 05.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Рева поведал о сумме минимальной пенсии

Министр социальной политики Андрей Рева рассказал о том, как будет начисляться пенсия при минимальном рабочем стаже. Об этом передает Урядовый портал.

Рева поведал о сумме минимальной пенсии

По словам Ревы, новая пенсионная система позволит ликвидировать принцип солидарности в начислении пенсий, а введение страхового счета позволит уменьшить дефицит пенсионного фонда.

Гражданам, которые имеют рабочий стаж менее 15 лет смогут получать временную минимальную помощь с первого января 2018 года и до 2020 года. Такие нормы будут действовать до момент приобретения права на пенсию по возрасту в размере прожиточного минимума

Ранее ВР приняла законопроект новой пенсионной реформы, которая позволит увеличить пенсию более девяти млн пенсионерам в зависимости от их рабочего стажа. 

Однако нерешенным остается вопрос с принятием земельной реформы, нового назначения главы НБУ, а также изменений законодательство, упрощающее приватизационный процесс.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по новому украинскому проекту пенсионной реформы, который был принят в первом чтении, пенсии гражданам станут начислять лишь учитывая стаж и зарплату.


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