Рева поведал о сумме минимальной пенсии

По словам Ревы, новая пенсионная система позволит ликвидировать принцип солидарности в начислении пенсий, а введение страхового счета позволит уменьшить дефицит пенсионного фонда.

Гражданам, которые имеют рабочий стаж менее 15 лет смогут получать временную минимальную помощь с первого января 2018 года и до 2020 года. Такие нормы будут действовать до момент приобретения права на пенсию по возрасту в размере прожиточного минимума

Ранее ВР приняла законопроект новой пенсионной реформы, которая позволит увеличить пенсию более девяти млн пенсионерам в зависимости от их рабочего стажа.

Однако нерешенным остается вопрос с принятием земельной реформы, нового назначения главы НБУ, а также изменений законодательство, упрощающее приватизационный процесс.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по новому украинскому проекту пенсионной реформы, который был принят в первом чтении, пенсии гражданам станут начислять лишь учитывая стаж и зарплату.