Под Радой снова зажгли "дымовухи" и файеры

Под зданием Верховной Рады Украины, активисты которые митингуют против легализации минских договоренностей на законодательном уровне, снова зажгли дымовые шашки и файеры.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
По словам полицейских, митингующие бросили на площади Конституции несколько дымовых шашек, а также файеры.
После этого полиция выстроилась, блокируя активистам проход к проезжей части улицы Грушевского.
Кордон образован в несколько рядов правоохранителей в полной амуниции.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в митинге под украинским парламентом седьмого сентября участвовали автомобилисты. Люди выступили за легализацию авто на иностранной регистрации.