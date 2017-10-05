Под Радой снова зажгли "дымовухи" и файеры

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По словам полицейских, митингующие бросили на площади Конституции несколько дымовых шашек, а также файеры.

После этого полиция выстроилась, блокируя активистам проход к проезжей части улицы Грушевского.

Кордон образован в несколько рядов правоохранителей в полной амуниции.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в митинге под украинским парламентом седьмого сентября участвовали автомобилисты. Люди выступили за легализацию авто на иностранной регистрации.