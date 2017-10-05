19:27 05.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Под Радой снова зажгли "дымовухи" и файеры

Под зданием Верховной Рады Украины, активисты которые митингуют против легализации минских договоренностей на законодательном уровне, снова зажгли дымовые шашки и файеры.

Под Радой снова зажгли

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По словам полицейских, митингующие бросили на площади Конституции несколько дымовых шашек, а также файеры.

После этого полиция выстроилась, блокируя активистам проход к проезжей части улицы Грушевского.

Кордон образован в несколько рядов правоохранителей в полной амуниции.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в митинге под украинским парламентом седьмого сентября участвовали автомобилисты. Люди выступили  за легализацию авто на иностранной регистрации.


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