На Украину обрушится штормовой ветер

Порывы могут достигать скорости критериев стихийного явления 25-30 метров на секунду. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данным украинских синоптиков, вечером 5 октября и ночью 6 октября в Волынской, Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидается усиление скорости ветра.

При этом в течение завтрашнего дня в Киеве, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях скорость ветра может усилится до 19-24 метров на секунду, а в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях - до 15-20 метров на секунду.

В связи с чем ГосЧС предупредило украинцев об опасности и призывает к осторожности, а главное придерживаться основных правил поведения в случае усиления ветра. Так в такиз условиях необходимо избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автомобили;

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей или других ЧП, немедленно информировать экстренные службы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня температура воздуха ночью составит 8-10 градусов тепла. Днем потеплеет до 12-14 градусов.