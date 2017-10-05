На Одесчине памятнику Ленину оторвали голову

Эти данные при помощи социальной сети Facebook распространил активист Сергей Стерненко. Согласно его словам – монумент Ленину недавно "обезглавили" активисты.

В комментариях отметили, что из местного бюджета ранее было выделено 50 тысяч гривен - на проведение реконструкции, а также на восстановление данного памятника. В пресс-службе отдела Болградской райгосадминистрации также сообщили, что данные о реконструкции монумента не соответствует действительности.

Как сообщал УРА-Информ, на Майдане неизвестные уничтожили монумент Небесной Сотне.